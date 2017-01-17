Керри считает санкции против России эффективными

Госсекретарь США Джон Керри считает, что антироссийские санкции, введенные США и ЕС, эффективно работают. По его мнению, об этом свидетельствуют экономические показатели России. С таким заявлением он выступил «на полях» Давосского форума. Керри призвал европейские страны сохранять единую позицию в вопросе ограничительных мер по отношению к Москве.

«Многие нам говорят вооружить Украину, но санкции и так остановили Россию. Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы работаем в тяжелых условиях, чтобы сохранять Европу единой вокруг санкций, и у нас получается - санкции не сняты», - сказал Керри.

Он также сообщил, что не представляет, какие решения новая администрация президента США будет принимать по вопросу санкций.