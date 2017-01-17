В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли более 100 человек

Более 100 человек были убиты в Нигерии после авиаудара, который был по ошибке нанесен ВВС страны по лагерю беженцев. Удары с воздуха наносились в рамках операции против экстремистской группировки «Боко харам» (запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло на северо-востоке страны в штате Борно, сообщает Reuters. Как уточнило агентство, среди раненых есть сотрудники Международного комитета красного креста и организации «Врачи без границ».

Представитель ВВС Нигерии признал факт нанесения ошибочного удара по мирным жителям.