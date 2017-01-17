Польских дипломатов не пустили в Россию через границу с Белоруссией

Российские пограничники не пустили в страну шестерых дипломатов Польши. Они пытались перейти российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка», передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Руководитель пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ России Александр Лазненко пояснил, что дипломаты возвращались из частной поездки. Им было рекомендовано въехать на территорию России через пропускные пункты Брянской или Псковской области.

Белорусские пограничники не препятствовали пересечению польскими дипломатами границы.

Осенью 2016 г. пункт «Красная Горка» был закрыт для прохождения иностранных граждан. Пересекать границу в этом месте могут только граждане России и Белоруссии.