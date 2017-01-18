Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

Российские власти продлили экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену вид на жительство еще на два года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

В конце декабря 2016 г. издание Politico сообщило о том, что Сноуден и бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг значится в списке просителей об амнистии или помиловании у президента США Барака Обамы.

Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения, но, как сообщил Белый дом, Обама принял решение о смягчении ему наказания. Мэннинг выйдет на свободу 17 мая 2017 г.