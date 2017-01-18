Савченко считает, что вернуть Донбасс можно в обмен на Крым

Украинский народный депутат Надежда Савченко считает, что единственным мирным способом восстановлении контроля Киева над Донбассом является отказ от притязаний на Крым. «Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», - заявила она в эфире телеканала «112 Украина».

Савченко подчеркнула, что сейчас Крым является непризнанной оккупированной территорией. «Крым - это очередное Приднестровье», считает она. И чтобы не превращать в Приднестровье еще и Донбасс, от Крыма следует отказаться. По словам Савченко, другого мирного пути решения вопроса она не видит.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что уже осенью 2017 г. Киев сможет вернуть неподконтрольные Киеву территории несиловыми методами – только за счет сохранения экономических санкций против России.

Ранее Савченко разделяла мнение об эффективности антироссийских санкций и даже видела у Украины военный потенциал для силового возврата Крыма.