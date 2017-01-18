Уходящий глава Пентагона считает невозможным сотрудничество США и России в Сирии

Америке следует по-прежнему искать возможности сотрудничать с Россией, хотя поле, где сотрудничество возможно, становится со временем уже и уже, заявил Bloomberg уходящий глава Пентагона Эш Картер. Ускоряющееся сокращение возможностей для совместных действий за последние 10 лет, по его мнению, - это результат политики, которую выбрало руководство России. Так он оценил нынешнее состояние двусторонних отношений.

По оценке министра, сотрудничество все еще возможно там, где пересекаются интересы России и США, например, по вопросу ядерной программы КНДР или в попытках помешать Ирану развивать ядерную программу. В отношении Северной Кореи он объяснил, что не в интересах России, как и не в интересах США, получить новую ядерную державу у своих границ, поэтому здесь возможно сотрудничество двух стран. Картер отметил, что у Китая больше влияния на северокорейский режим, чем у США, но говорить о потенциальном сотрудничестве с КНР по этому вопросу он пока не может.

В качестве примера Картер привел и сотрудничество России и НАТО на Балканах, на территории бывшей Югославии.

Сотрудничество в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) в Сирии - не тот случай, добавил глава Пентагона.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что хотел бы наладить отношения с Москвой и попытаться сотрудничать в том числе и в Сирии. В Москве не раз говорили, что отношения с Вашингтоном деградировали до низшей точки, и возлагали за это ответственность на администрацию Барака Обамы.

«Но если руководство России определит свои интересы не только как отличающиеся от интересов США, чего мы ожидаем, но будет намеренно преследовать интересы, противоположные интересам США, будет крайне трудно наладить связи при такой мотивации и сложностей будет больше», - заявил глава Пентагона.