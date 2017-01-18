Трамп: Мне не нравится использовать Twitter, но приходится

Избранному президенту США Дональду Трампу совсем не нравится использовать Twitter, но ему приходится это делать, чтобы опровергать ложные утверждения о нем в прессе. Он сказал это в интервью Fox News, отрывки из которого уже выложены на сайте канала. Его спросили, продолжит ли он «твитить» после инаугурации. Трамп отметил, что он имеет дело с очень лживыми СМИ, и Twitter для него - единственное средство связи с населением и миром, где он может напрямую говорить правду и опровергать ложь. По его оценке, с учетом других соцсетей, через Twitter он имеет доступ к аудитории в примерно 15 млн человек. Если бы СМИ не были такими лживыми, он бы Twitter не пользовался.

В том же интервью Трамп призвал всех, кто отказывается участвовать в церемонии его инаугурации, вернуть билеты.