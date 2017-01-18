Костин любит Трампа и ждет смягчения санкций США до конца года

Избранный президент США Дональд Трамп иногда говорит неправильные вещи и делает ошибки, но он хорош в бизнесе и принесет американским предпринимателям пользу на посту президента, считает президент - предправления ВТБ Андрей Костин. Как передает ТАСС, он заявил это на деловом завтраке на второй день Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я люблю Трампа, но он реальный человек, он делает ошибки, говорит иногда неправильные вещи. Но он хорош в бизнесе. Я вчера встречался с людьми из американских банков, они говорили, что акции выросли на 30% после избрания Трампа, - сказал он. - Трамп - это польза для американского бизнеса, и я думаю, что его избрание положительно скажется на российско-американских отношениях. У меня высокие ожидания от его пребывания на посту президента».

Костин уверен, что американские санкции в отношении финансового сектора России будут смягчены до конца 2017 г., а затем и Евросоюз изменит позицию по санкциям, так как снизится давление на европейские страны со стороны США.