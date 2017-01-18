Министр образования послушала бы дискуссию на диссовете МГУ о Мединском

Доктор исторических наук, министр образования и науки Ольга Васильева хочет посетить заседание диссертационного совета МГУ, на котором будет рассматриваться вопрос о докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. «Это будет научный спор, действительно хороший разговор, и честно говоря, я и сама с удовольствием бы поприсутствовала, - цитирует ее "Интерфакс". - Не знаю, смогу ли я это сделать. Потому что мне самой интересно, как он выступит». Васильева думает, что заседание будет очень интересным и ярким мероприятием, она ожидает «яркого научного исторического спора».

Исторический факультет МГУ получил материалы по диссертации Мединского в декабре, заявил 17 января декан факультета профессор Иван Тучков. Он обещал, что вопрос будет рассмотрен в порядке, установленном законом. Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов уточнил, что диссертационный совет при историческом факультете МГУ должен рассмотреть вопрос о диссертации Мединского до 1 марта, он же определит дату заседания.

Весной 2016 г. участники сетевого сообщества «Диссернет» ученые-историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министра культуры «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени. По их мнению, диссертация «не имеет научной ценности». В связи с этим ВАК запустил процедуру рассмотрения диссертационного дела. Мединский считает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.