Генсек НАТО рассказал о беспрецедентном росте кибератак на структуры альянса

Число хакерских атак на сети НАТО за последний год увеличилось на 60%, рассказал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. В 2016 г. ежемесячно насчитывалось около 500 опасных кибератак на структуры НАТО, требовавших решительных мер со стороны экспертов, приводит его слова Deutsche Welle. Большинство атак осуществлялись не частными лицами, а финансировались государственными инстанциями различных стран, заявил Столтенберг, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Генсекретарь НАТО признал, что кибератаки могут нанести вред не только гражданским инфраструктурным объектам, что и «повредить обороноспособности НАТО и повлиять на работу наших вооруженных сил», поскольку любая военная деятельность базируется сегодня на передаче данных.

Беспокоит Столтенберга и политический аспект кибератк. «В НАТО поступают сообщения от различных правительств стран-членов, которые опасаются, что хакеры будут пытаться вмешаться в национальную предвыборную борьбу. В таком случае киберпреступники будут подрывать демократию», отметил он.

В случае широкомасштабных кибернападений НАТО может задействовать статью 5 своего устава, предполагающую помощь всех его членов альянса пострадавшей стране, подчеркнул Столтенберг. По его словам, с недавнего времени НАТО предлагает всем своим членам помощь так называемых кризисных команд. Они разъясняют возможности по улучшению защиты сетей.

В ноябре 2016 г. канцлер Германии Ангела Меркель не исключала вмешательства России в выборы в Германии в 2017 г. с помощью хакерских атак. Позже руководитель Федеральной службы защиты конституции (BfV) Германии Ханс-Георг Маассен обвинили Россию в попытках дестабилизации немецкого общества с помощью «агрессивных попыток кибершпионажа и кибератак, которые потенциально могут поставить под угрозу немецких чиновников, членов парламента и сотрудников демократических партий».

Уже в 2017 г. попыток вмешательства хакеров в ход выборов в Швеции не исключал премьер-министр страны Стефан Лёфвен.

О росте хакерских атак на серверы ЕС сообщали источники Financial Times, также выражавшие опасения возможным вмешательством в выборы во Франции.