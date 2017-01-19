Суд отклонил запрос об аресте руководителя Samsung

Вице-президент и фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ен останется на свободе. Такое решение принял суд Южной Кореи, отклонив запрос специальной комиссии по расследованию о выдаче ордера на его арест, сообщает Reuters. «Сложно признать необходимость и обоснованность ареста на текущей стадии расследования», - приводит агентство слова судьи.

Ли Чжэ Ен подозревается во взяточничестве на фоне коррупционного расследования в отношении временно отстраненной от исполнения президентских обязанностей Пак Кын Хе. 13 января он был вызван в прокуратуру. Его допрос продолжался 22 часа.

Крупнейшую компанию страны, на которую приходится около трети национальной экономики, подозревают в даче взяток подруге президента Цой Сун Силь в обмен на поддержку со стороны государства. Размер взяток оценивается в $18 млн. Они, якобы, способствовали поддержке позиции Samsung в спорной сделке по слиянию компании с Cheil Industries Inc.