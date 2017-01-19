В Петербурге при взрыве на заводе железобетонных изделий погиб рабочий

В ночь на четверг в Невском районе Петербурга взорвался котел печи сушильной установки на заводе железобетонных изделий. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на свои источники, в результате травмы, не совместимые с жизнью, получил 18-летний рабочий из Таджикистана. Он умер.

По сведениям издания, взрыв по адресу: ул. Ванеева, 10, произошел около 1.00 мск. Это произошло в одноэтажном кирпичном здании цеха во время просушки железобетонных изделий. Погибший был ранен осколками котла.

По первоначальной информации «Фонтанки», здание принадлежит петербургской фирме ООО «Модус», но находится в аренде у другой компании.

По факту следственные органы начали проверку.