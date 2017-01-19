Минкультуры потребовало от фигурантов «дела реставраторов» больше 100 млн рублей – «Москва»

Министерство культуры признано потерпевшей стороной в так называемом деле реставраторов и предъявило всем фигурантам дела иск о взыскании более 100 млн руб., сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. По делу проходят несколько чиновников ведомства и бизнесмены, занимающиеся реставрационными работами, среди фигурантов бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Они обвиняются в хищении государственных денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Министерство уже получило половину компенсации, возмещать ущерб начали все обвиняемые, говорит собеседник агентства. По его словам, расследование находится на завершающей стадии.

Ранее адвокат Евгений Королев говорил, что его клиент, советник гендиректора ООО «Линнит-консалт» Никита Колесников, возместил государству ущерб в 12 млн руб.

По делу также проходят бывший директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, руководитель подведомственного министерству центра реставрации Олег Иванов, директор АО «Балтстрой» Дмитрий Мергеев, управляющий этой фирмой Александр Коченов.

Дело ФСБ возбудила в марте 2016 г. По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. В результате они нанесли ущерб в 100 млн руб. минимум при заключении контрактов по ряду объектов, в том числе Псковскому драмтеатру, Новодевичьему монастырю, монастырю Иоанна Предтечи в Москве и Музею космонавтики в Калуге, сообщал ранее адвокат Пирумова Федор Куприянов. Позднее стало известно, что фигурантам также вменяется мошенничество при заключении контракта на реставрационные работы в Изборской крепости.