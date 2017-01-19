Конституционный суд разрешил не платить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа

Россия не может исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 млрд евро компенсации, решил Конституционный суд (КС). Председатель КС Валерий Зорькин заявил, что это решение противоречит российской Конституции.

«В силу положений Конституции РФ и основанных на них правовых позиций Конституционного суда постановление Европейского суда по правам человека не может быть исполнено в части возлагаемых на нее мер индивидуального и общего характера и в части присужденной компенсации, если толкование Конвенции (по правам человека. – Ред.), на котором основано такое постановление, нарушает соответствующие положения Конституции Российской Федерации, относящиеся к правам и свободам человека и гражданина, а также к основам конституционного строя», – цитирует его «Интерфакс».

Поводом для рассмотрения дела стал запрос Минюста. Ведомство напомнило, что Страсбург признал незаконной примененную к ЮКОСу трактовку трехгодичного срока давности (не с момента нарушения, а с момента, когда о нем стало известно), хотя Конституционный суд ранее признал такую практику соответствующей Конституции. Также у ЕСПЧ вызвал нарекания расчет исполнительного сбора, но такой подход тоже уже был подтвержден Конституционным судом. Наконец, принятие ЕСПЧ решения в пользу неограниченного круга лиц, да еще без предварительного рассмотрения дела в национальных судах, по мнению российских властей, нарушает принцип юридического равенства.