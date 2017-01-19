Песков констатировал, что при Обаме отношения России и США серьезно ухудшились

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при президенте Бараке Обаме российско-американские отношения ухудшились.

«Президент Путин и российская сторона имеют достаточно оснований, чтобы говорить, что, к сожалению, не всегда встречали взаимность, когда говорили о нашем желании выстраивать добрые отношения с Америкой», – сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связана критика, звучащая в адрес президента США Обамы.

Однако он отметил, что личной критики в адрес Обамы Москва никогда не допускала. «Констатация того, что в период президентства г-на Обамы наши отношения претерпели серьезные ухудшения, действительно, имеет место и на всех уровнях. Что касается каких-то личных выпадов, то, насколько мне известно, на официальном уровне этого никто не допускает и об этом не может быть и речи», – сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что президент РФ неоднократно напоминал, что на протяжении последнего десятилетия США допускали недружественные действия в отношении России.