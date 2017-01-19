Песков: Вопрос о «мигалке» на автомашине Сечина не имеет отношения к Кремлю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о проблесковом маячке на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Пескова спросили, соответствуют ли сообщения о наличии «мигалки» на автомобиле Сечина действительности и существуют ли какие-либо нормативы, которые дают право главе крупной нефтяной компании обладать «мигалкой» на автомобиле.

«Это не наш вопрос, я не обладаю такой информацией, не знаю», – сказал Песков.

«Дождь» со ссылкой на два источника в окружении Сечина и на чиновника федеральных структур сообщил, что главный исполнительный директор «Роснефти» единственный среди руководителей госкомпаний ездит на машине с «мигалкой». В перечне ведомств, которым положен транспорт со спецсигналами, «Роснефти» нет. Дело в том, что после «дела ЮКОСа» Сечин находится по охраной ФСО, объяснил телеканалу федеральный чиновник.