Навальный составил для Железняка заявление в СКР о «вымогательстве»

Депутат Госдумы и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк заявил «Дождю», что его пытались шантажировать от имени соратников оппозиционера Алексея Навального. Навальный на это составил в помощь депутату жалобу в СКР о вымогательстве у Железняка.

Единоросс заявил в эфире передачи Hard Day's Night, что перед публикацией материалов о его дочерях ему предлагали заплатить за то, чтобы эта информация не оглашалась. «Перед каждой публикацией о моих дочерях от его имени на меня выходили люди и предлагали мне за деньги не ставить этот материал. Каждый раз они были посланы», - заверил он. В одном случае у Железняка просили $100 000, в другом - $150 000. В правоохранительные органы он не обращался, потому что «это пустота, это просто пустота». Он допускает, что вымогатели могли быть простыми провокаторами.

Навальный заявил, что готов помочь депутату «найти обидчиков, шантажировавших его», и опубликовал черновик заявления СКР с просьбой проверить жалобы депутата и в случае их подтверждения возбудить уголовное дело. По его мнению, речь может идти о вымогательстве у Железняка в обмен за непубликацию «позорящей» его информации.

В октябре Навальный опубликовал в своем блоге материал о том, что две дочери Сергея Железняка, вопреки обещаниям единоросса, после учебы за границей в Россию не вернулись. Железняк на это заявил, что они продолжают обучение.