На Южно-Украинской АЭС аварийно отключился энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был аварийно отключен от сети для устранения проблем, заявили в пресс-службе электростанции.

«19 января 2017 в 12 часов 29 минут по аварийной заявке третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата», - уточнили в пресс-службе. Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Радиационный фон в зоне АЭС соответствует естественному.

На данный момент на плановом ремонте находится второй энергоблок. Всего на Южно-Украинской АЭС имеются три энергоблока мощностью 1000 МВт каждый, станция обеспечивает электроэнергией Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области.

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