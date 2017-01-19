В Тегеране горящий торговый центр обрушился на пожарных

В Тегеране из-за пожара обрушился 17-этажный торговый центр Plasco, в результате погибло много пожарных. Как сообщает IRNA, руководитель экстренных медицинских служб Пир-Хоссейн Коливанд заявил, что точных данных, сколько человек участвовали в тушении и могли оказаться под завалами, нет. В больницы доставлены более 200 пострадавших, все медицинские учреждения Тегерана приведены в состояние повышенной готовности, спасатели запросили вертолеты для транспортировки раненых.

Пожар в небоскребе Plasco начался на 17-м этаже ранним утром, все попытки его потушить оказались тщетными. Сейчас ближайший квартал оцеплен полицией, из соседних зданий, в том числе из двух иностранных посольств, эвакуированы все люди.

Торговый центр был построен в начале 1960-х гг. и на тот момент был самым высоким зданием Тегерана, напоминает ВВС. В нем располагались магазины и пошивочные ателье. Представитель пожарного департамента Джалаль Малеки заявил, что в здании не хватало огнетушителей, а товары хранились без соблюдения правил техники безопасности. Пожарные неоднократно предупреждали администрацию о недостаточных мерах противопожарной безопасности, но те не реагировали, добавил он.