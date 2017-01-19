Reuters: в Москве строится клиника для самых высокопоставленных чиновников

В Москве при Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента строится новый трехэтажный корпус на 10 пациентов с двумя комнатами по 200 кв. м, залами для совещаний и президентской связью, пишет Reuters в своем расследовании. По мнению агентства, корпус предназначен для президента Владимира Путина и его окружения, которое из-за санкций больше не может выезжать на лечение за границу.

Согласно проектной документации, клиника без оборудования обойдется бюджету в 2,9 млрд руб. (в то время как расходы на программу здравоохранения отстают от инфляции, замечает Reuters), строительство должно быть завершено в 2020 г. На запрос агентства Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов ответила, что объект действительно строится, но предназначен для широкого круга госчиновников, включая президента и премьер-министра. ЦКБ не ответила на запрос

Агентство связывает строительство объекта со старением высшего руководства России и снижением качества государственного медицинского обслуживания в стране по сравнению с временами СССР. По словам источников агентства, после введения Западом санкций российские высокопоставленные чиновники стали лечиться в российских частных клиниках, что вступает в противоречие с требованиями секретности и охраны.