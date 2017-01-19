Задержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество

Российский гражданин Станислав Лисов был задержан в Барселоне в связи с обвинением со стороны США в кибермошенничестве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что консульство России получило официальное уведомление о задержании российского гражданина Станислава Лисова.

«Он был объявлен в международный розыск США за участие в преступной группе, созданной для совершения мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных технологий. 17 января к задержанному пришел сотрудник генерального консульства», - заявила Захарова.

Ранее в посольстве России в Мадриде «Интерфаксу» подтвердили факт задержания Лисова в Барселоне. «После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства в Барселоне инициативно установили контакт с испанскими правоохранительными органами в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи», - сказал пресс-секретарь посольства Василий Ниорадзе.

Российский гражданин, программист Лисов был задержан 13 января испанской полицией в Барселоне. Полицейские сообщили родственникам Лисова, что задержание осуществлялось по запросу ФБР и Интерпола.