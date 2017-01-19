Обама написал прощальное письмо американскому народу

44-й президент США Барак Обама, который покидает свой пост, написал в четверг, 19 января, прощальное письмо американцам. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter CNN со ссылкой на текст послания.

«Перед тем как я передам все полномочия нашему 45-му президенту (Дональду Трампу), я хотел бы в очередной раз поблагодарить вас за честь служить вам в качестве 44-го президента. Потому что всему, чему я научился за время руководства, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком», - признается в своем письме Барак Обама.

«На протяжении всех восьми лет вы являлись источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которого я черпал силу <...> Все мы, вне зависимости от партии, которую мы поддерживаем, должны посвящать себя этой работе - приносящей радость работе гражданина. При этом не только во время выборов или когда под угрозой оказываются наши личные интересы, но и на протяжении всей жизни», - пишет уходящий президент, обещающий быть с американским народом «на каждом промежутке пути».

Обама также напомнил, что «Америка - это не проект одного человека» и «самое мощное слово в нашей демократии - это «мы». «Мы - народ». «Мы справимся». «Да, мы можем» - такими словами он закончил свое послание американскому народу.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 г. в американской столице Вашингтоне.