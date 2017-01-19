В Управлении делами президента подтвердили строительство нового корпуса ЦКБ

В Управлении делами президента (УДП) России подтвердили строительство нового корпуса Центральной клинической больницы (ЦКБ), но при этом выразили удивление вниманию зарубежных СМИ к этой теме.

«Действительно, планом развития Центральной клинической больницы с поликлиникой до 2020 г. предусмотрено строительство нового корпуса и многое другое», - сказала «Интерфаксу» в четверг официальный представить УДП Елена Крылова.

Комментируя сообщения агентства Reuters о строительстве нового корпуса для главы государства и других высокопоставленных чиновников, Крылова сказала: «Нам, с одной стороны, очень льстит пристальное внимание западных коллег к медицинским достижениям подведомственных управделами учреждений, но думается, что заказывать подпольные расследования и собирать информацию у "бабушек на скамейке", наверное, не так эффективно, как просто обратиться к нашим специалистам и предложить обменяться опытом в области здравоохранения и новых достижений в профилактике заболеваний».

Представитель УДП высказала пожелание, чтобы российские СМИ также направили запрос, к примеру, в Лондон или Вашингтон, чтобы узнать, как лечат королеву или премьер-министра Великобритании, американского президента. «Наверное, всем интересно, как же сохраняют здоровье первых лиц государств в этих странах», - сказала Крылова.

По ее словам, определяющим принципом работы больницы был и остается профессионализм и индивидуальный подход к каждому пациенту, в том числе и прикрепленному по полисам ОМС контингенту. Она подчеркнула, что ЦКБ оказывает медицинские услуги не только руководству страны, госслужащим, но и всем желающим.