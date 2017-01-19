Возбуждено уголовное дело по факту ранения полицейских на востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело по факту ранения двух полицейских на востоке Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.

Подозреваемый в воровстве выстрелил на Зеленом проспекте из пневматического оружия в полицейских. Дело возбуждено по статье 318 УК России. Вооруженный подозреваемый находится в квартире у родственников, принимаются меры для его задержания.

«По предварительной информации, сегодня около 18.20 на ул. Зеленый проспект при задержании сотрудниками полиции подозреваемого в краже, он оказал активное сопротивление, произвел несколько выстрелов из травматического оружия по полицейским, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения», - пояснили в пресс-службе МВД.

Пострадавшим полицейским оказывается медицинская помощь.