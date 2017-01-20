Военная операция в Гамбии приостановлена

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) объявило о приостановке военной операции по поддержанию демократии в Гамбии до полудня 20 января по местному времени, сообщает Reuters. Ранее региональная организация ввела в Гамбию войска из Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали - около 7000 человек, чтобы обеспечить передачу власти избранному президенту страны, кандидату от оппозиции Адаме Бэрроу.

На выборах в Гамбии 1 декабря 2016 г. победу одержал Бэрроу, набрав 45,5%. Правивший более 20 лет Яйя Джамме сначала признал результаты, но позже отказался передать власть, сославшись на нарушения в ходе выборов. Срок полномочий Джамме истек в полночь – с наступлением 19 января. Бэрроу вынужден был принять присягу в посольстве Гамбии в Сегенале. Избранный президент вернется в страну только после урегулирования военно-политического кризиса, заявили в ECOWAS.

Приостановка военной операции ECOWAS должна дать Джамме последнюю возможность сложить власть мирным путем. «Мы считаем, что до последней минуты есть возможность найти решение через диалог», - заявил председатель комиссии ECOWAS Марсель де Соуза. В случае добровольной сдачи власти Джамме может выбрать для дальнейшего проживания любую страну. «Не может быть и речи о том, чтобы Яйя Джамме смог оставаться в Гамбии» после урегулирования кризиса, отметил де Соуза. В рамках политической сделки он также предложил рассмотреть возможность амнистии.

Действия ECOWAS одобрил генсекретарь ООН, пообещав Бэрроу полную поддержку. Интервенцию региональных войск поддержали и в США. Великобритания и Франция поздравили Бэрроу с победой на выборах. Для мирного урегулирования кризиса в Гамбию сегодня собираются прибыть президенты Гвинеи, Либерии и Мавритании.