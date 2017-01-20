Мексиканский наркобарон El Chapo экстрадирован в США

Крупнейший мексиканский наркобарон Хоакина Гусмана, известный под прозвищем «Коротышка» (El Chapo), экстрадирован в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Мексики.

Гусман был взят под стражу властями Мексики в 2014 г. и помещен в особо охраняемую тюрьму Альтиплано. Через полтора года он сбежал оттуда, выкопав за это время полуторакилометровый тоннель. В январе 2016 г. Гусмана снова задержали - при помощи морской пехоты.

«Коротышка» - один из самых опасных и разыскиваемых преступников в мире, а также один из самых крупных наркодилеров в истории. В США его обвиняют в наркоторговле и в убийствах. Американские власти добивались его экстрадиции несколько лет. Соответствующие запросы сделали сразу два штата - Калифорния и Техас, где ему может грозить смертная казнь.

Сам процесс экстрадиции занял больше года. Власти Мексики одобрили выдачу Гусмана еще в мае 2016 г. Но его адвокаты подали пять апелляций, которые были отклонены 19 января.