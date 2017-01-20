В Химках налетчики убили инкассатора

В ночь на 20 января в подмосковных Химках неизвестные напали на инкассаторов у торгового центра «Лига». Как сообщил агентству «Москва» сотрудник пресс-службы ГУ МВД Московской области, погиб один человек, преступники скрылись. Полиция выясняет, сколько денег похищено, и устанавливает обстоятельства случившегося.

Нападение было совершено около 1.00 в пятницу.

Погиб один из инкассаторов - предположительно, от огнестрельного ранения в голову, говорит источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

ТЦ «Лига» находится во вл. 5 по Ленинградскому шоссе.