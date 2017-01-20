Чубайс ощутил в Давосе «ужас» от «глобальной политической катастрофы»

Абсолютное большинство участников нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас от глобальной политической катастрофы после избрания Дональда Трампа президентом США, заявил Business FM предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его ощущениям, такой же ужас участники форума испытывали в 2009 г., когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. Тогда, по его словам, всех волновало, был ли это «кризис в системе или кризис системы в целом». «Оказалось, что это все-таки кризис в системе, а не системы в целом. Мы его как-то пережили», - напомнил он.

Сейчас, по словам Чубайса, в экономике «ничего катастрофического не происходит», глобальный ВВП растет и «нынешняя катастрофа — это чисто политическое явление, что, пожалуй, впервые за 25 лет». «Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет», - считает он. Он согласен с формулировкой «одной из крупнейших участниц» форума из США: «У Трампа-президента есть только две опции: либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе».

Для примера Чубайс привел контраст между «суперлиберальным» выступлением в Давосе лидера КНР Си Цзиньпина, который восхвалял рыночную экономику и призывал отменять межстрановые торговые барьеры и снижать пошлины. «И практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся», - пересказал руководитель «Роснано». Также он отметил изменение терминологии в описании происходящего: «Авторитетнейшие мировые лидеры, аналитики, журналисты используют в описании всей нынешней ситуации термины, которые вообще запрещены были в публичной речи: «идиотское решение», «решение, сделанное идиотами», «дебилы» и так далее».

Сам Чубайс считает, что начался глобальный исторический процесс, кризис либерализма, который может привести к его краху или, наоборот, обновлению. «Вместо фундаментальных ценностей либерализма, таких как глобализация, демократия, мультикультурализм и другие, им на смену приходят прямо противоположные: ценности национальной идентичности, ценности страновых национальных интересов, приоритета национальной культуры и так далее», - сказал он. Результат кризиса будет зависеть от способности либералов переосмыслить фундаментальные ценности и учесть развитие технологий, которые «глобализуют весь мир».