Население Китая увеличилось до 1,38 млрд человек

Численность населения Китайской народной республики (КНР) достигла в 2016 г. 1 млрд 382 млн человек. За год население Китая выросло на 8,09 млн, сообщает в пятницу Государственное статистическое управление Китая. Эти цифры не учитывают численность населения специальных административных районов Китая - Гонконга и Макао.

В 2016 г. в стране родились 17,86 млн детей, скончались 9,77 млн человек.

Мужское население страны насчитывается 708,15 млн, женское - 674,56 млн, т. е. на 104,98 мужчин приходится 100 женщин. Об этой проблеме уже говорят китайские специалисты. Они обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 г. не смогут жениться.

Количество людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составляет 907,47 млн, а число граждан КНР пенсионного возраста (60 лет и выше) - 230,96 млн, т. е. 16,7% от общей численности населения.

В городах Китая проживают 792,98 млн человек, в сельских районах - 589,73 млн. При этом численность городского населения в течение года выросла на 21,82 млн, а сельского - сократилась на 13,73 млн.