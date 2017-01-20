Суд оставил в силе приговор бывшему мэру Ярославля Урлашову

Областной суд подтвердил наказание в 12,5 года заключения для отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова по делу о коррупции.

В силе оставлены и приговоры другим фигурантам этого громкого дела: бывший помощник мэра Алексей Лопатин осужден на семь лет, а экс-заместитель Урлашова Дмитрий Донсков оправдан.

«Приговор Кировского районного суда в отношении Урлашова, Лопатина, Донскова оставить без изменения», — огласил решение судья.

Кировский районный суд ранее согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 г. по июль 2013 г. требовали 18 млн руб. у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.