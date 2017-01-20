Минобрнауки ограничило доступ организаторов к заданиям всероссийских олимпиад после скандала

Минобрнауки ищет виновных в утечке в интернет заданий Всероссийской школьной олимпиады, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Принимаются меры по блокировке сайтов, где уже появились эти задания. Отныне доступ к заданиям будет открываться за два часа до начала олимпиады, решило министерство. Раньше региональные организаторы получали доступ к материалам олимпиад за 24 часа до их начала, напоминает «Коммерсантъ».

«Также центральные предметно-методические комиссии по предметам в случае подозрений могут дополнительно проверить работы победителей регионального этапа», - приводит еще одну новую меру газета.

В Минобрнауки подчеркнули, что механизм проведения Всероссийской олимпиады отработан, надежен, «исключает возможность манипуляции и нацелен на выявление самых талантливых ребят» (цитата «Интерфакса»).

На региональном этапе олимпиады круг сотрудников, имеющих доступ к заданиям, «строго ограничен и определяется на уровне регионов», заверили в ведомстве.

Утечку заданий «Коммерсантъ» называет беспрецедентной по масштабам. Сначала в сети появились задания олимпиады по литературе, которая проходила 13 и 14 января, их продавали в группах в «В контакте». Организаторы успели заменить задания на резервные, напоминает газета. Затем стало известно об утечке заданий по французскому языку (день проведения - 11 и 12 января), праву (16 января), физике (17 и 19 января), русскому языку (18 января). Сообщать об утечках стали сами школьники. Группы с объявлениями о продаже заданий, по словам администратора группы «В контакте» «Типичный олимпиадник» Сергея Антоновского, «возрождаются как феникс». Масштаб утечки сопоставим с ситуацией 2013 г., когда в интернет попали варианты единого госэкзамена, считает доцент факультета гуманитарных наук ВШЭ Сергей Волков.