Володин одернул Жириновского за слова о русских в СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о положении русских в СССР, призвал депутатов учитывать, что Россия - многонациональная страна.

Выступая в Госдуме, Жириновский упомянул опубликованную в 1987 г. статью под названием «Русские в СССР». «Перестройка позволила эту статью выпустить, а потом замолчали, уже стало невыгодно раскрывать бедственное положение русских. Сама идея была какая: есть вроде бы русский народ, прибалты, белорусы, вроде более высокоразвитые. Теперь давайте поднимем отсталые народы до уровня высокоразвитых и к чему это привело?» - заявил Жириновский.

«Коллеги, обращаю внимание, что в этом зале присутствуют депутаты, представляющие разные нации и народности, представляющие Россию. Россия - многонациональная страна, поэтому, когда мы говорим о какой-то национальности, когда мы подчеркиваем свое отношение к народу, давайте это учитывать, потому что мы с вами живем в России», - подчеркнул Володин. «Мы исходим из того, что все мы братья, и тогда у нас многое будет получаться», - добавил он.

Комментируя слова Жириновского о роли некоторых национальных республик в распаде Советского Союза, Володин заявил, что это произошло «во многом не по вине тех», о ком говорил лидер ЛДПР. «Тот же глава Казахстана до последнего делал все для того, чтобы сохранить Советский Союз. Кто разрушил-то? Давайте из этого исходить», - отметил Володин.