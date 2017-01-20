Лавров увидел положительные наметки в сирийском урегулировании

В урегулировании сирийского кризиса наметились позитивные подвижки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает ТАСС, он сказал это на политконсультациях стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Позитивными подвижками он считает то, что «все согласны с безальтернативностью политико-дипломатического урегулирования через общенациональный диалог». По словам Лаврова, намеченная на 23 января в Астане встреча представителей правительства и вооруженной оппозиции Сирии станет важным вкладом в выработку параметров урегулирования, которая продолжится в Женеве 8 февраля.

Тревогу в Москве вызывает «беспрецедентный всплеск террористической активности, которая за короткое время буквально на наших глазах превратилась в крупнейшую угрозу глобальной безопасности». «Кровавые теракты в различных регионах мира, включая подлое убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, лишь подтверждают очень и очень тревожную и опасную тенденцию», - сказал Лавров. Он отметил, что положение усугубляется «многочисленными локальными конфликтами, сохраняющейся неопределенностью в мировой экономике».

В этот же день сирийская Генеральная дирекция радио и телевидения (RTV) сообщила,что боевики «Исламского государства» (запрещено в России) разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире. Как сильно пострадали памятники, неясно, отмечает ТАСС. 18 января начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что, по данным Минобороны, ИГ в Пальмире получило большое количество взрывчатки для уничтожения исторических памятников.