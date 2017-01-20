С экс-директора Хованского кладбища снято обвинение в организации убийства – адвокат

С трех фигурантов дела о драке на Хованском кладбище в Москве сняты обвинения в организации убийства. Как сообщил ТАСС адвокат одного из подследственных Михаил Карапетян, это обвинение снято с бывшего руководителя территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева, юриста компании «Техэнергосервис» Александра Бочарникова и лидера общественной организации «Здоровая нация» Георгия Макарьева. Макарьев находится в розыске.

Водителю, который обвиняется в наезде на двух иностранцев, обвинение переквалифицировано с убийства на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил адвокат. По его словам, следователи не нашли состава преступления по такой тяжкой статье, как убийство.

Таким образом, Чабуев, Бочарников и Макарьев, как и большинство фигурантов дела, обвиняются только по статье о хулиганстве. Также некоторым фигурантам предъявлено еще обвинение в незаконном обороте оружия. «Я считаю, что следствие показало свой профессионализм и объективный подход к делу», - прокомментировал адвокат.

Массовая драка произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 г. Погибли три человека, около 30 получили травмы. После драки были возбуждены административные дела о хулиганстве и нарушении миграционного законодательства, а также уголовное дело. По уголовному делу арестованы 14 человек, в том числе Чабуев, уволенный директор кладбища. Полиция сообщала, что в массовой драке на кладбище участвовали уроженцы Северного Кавказа и выходцы из республик Центральной Азии.

В мае тогдашний представитель СКР Владимир Маркин говорил, что Чабуев собирал «дань» с мигрантов из Средней Азии, которые работали на кладбище нелегально и «занимались черным бизнесом». По его утверждению, драка случилась после того, как директор потребовал от нелегалов 50% выручки. Также Маркин высказал мнение, что массовая драка на кладбище произошла при попытке передела сфер влияния. Если бы слова администрации кладбища о борьбе с нелегальным бизнесом были правдой, то территория охранялась бы, а за помощью в избавлении от нелегалов обращались бы к правоохранительным органам, а не к другим преступникам, отмечал он.

Председатель Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов рассказал «Интерфаксу», что на Хованском работали 1300 мигрантов, которые отдавали руководству 10% от заработка - 30 000 руб.

«Коммерсантъ» изложил версию защиты о том, что одной стороной конфликта были таджики, работавшие на кладбище нелегально, а другой - родственник человека, похороненного на кладбище, и его друзья-самбисты, которые были недовольны благоустройством захоронения. По этой версии, конфликт был исключительно бытовым.