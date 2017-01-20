Турция больше не считает возможным урегулирование в Сирии без Асада

Турция не видит реалистичных путей разрешения конфликта в Сирии без участия президента Сирии Башара Асада, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Reuters, Шимшек подтвердил, что Турция неизменно возлагает на Асада всю ответственность за продолжающуюся в Сирии войну и страдания людей. «Но нам приходится быть прагматиками, реалистами, - отметил турецкий вице-премьер. - Положение на фронтах кардинально поменялось, и Турция больше не может настаивать на решении без Асада, оно нереалистично».

До сих пор Анкара всегда настаивала на том, что любое решение сирийского конфликта может быть достигнуто только при условии ухода Асада. Впрочем, на минувшей неделе представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Турция считает единую мирную Сирию невозможной при Асаде у власти, но намерена добиваться пошагового урегулирования, в том числе на предстоящих мирных переговорах в Астане.

Сам Асад в недавнем интервью японским журналистам заявил, что не готов до конца доверять Турции, так как она оказывала помощь террористам.

В середине декабря президент России Владимир Путин и Эрдоган договорились о новом раунде переговоров сирийского правительства и оппозиции, предложив в качестве площадки столицу Казахстана Астану. Открытие встречи в Астане намечено на 23 января.