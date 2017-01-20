Медведев: план индексации зарплат госслужащим должен быть готов к апрелю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил к 5 апреля представить в правительство предложения по вопросу об индексации зарплат работникам федеральных госучреждений. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства поручении.

«Дополнительно проработать вопрос об индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений (за исключением категорий работников, которым повышение заработной платы осуществляется по указам президента Российской Федерации) и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения», - говорится в поручении, адресованном Минтруду, Минфину и Минэкономразвития России.

Также Медведев поручил по итогам I квартала текущего года дополнительно проработать вопрос о необходимости реализации мер по поддержке отдельных проектов в сфере занятости населения.