Под Вероной сгорел автобус со школьниками из Венгрии: 16 погибших

В окрестностях Вероны разбился и сгорел автобус с венгерскими школьниками, сообщает ANSA со ссылкой на данные экстренных служб. Погибли 16 человек, еще 39 получили ранения. Причина ДТП выясняется, проверяются все версии, от отказа техники до внезапного плохого самочувствия водителя. Авария произошла незадолго до полуночи, сообщает АР со ссылкой на представителя полиции Джераломо Лакуаниту.

Всего в автобусе было 55 человек, в основном это были мальчики в возрасте от 14 до 18 лет. Школьники возвращались в Венгрию из Франции через северную Италию. На съезде с трассы А4 автобус налетел на опору эстакады и загорелся. Одних детей выбросило через окна, другие не смогли выбраться наружу. Погибшие сильно обгорели, это затруднит их опознание.

Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, их положили в больницы Рима и Тренто. Остальных привезли в ближайшую больницу и, возможно, выпишут уже до конца дня.

В Верону из Милана уже прибыл венгерский консул, сообщает ВВС со ссылкой на неназванные венгерские СМИ.

МИД Венгрии заявило, что, по официальным данным, в автобусе было два водителя и 54 пассажира, включая взрослых, сопровождавших группу, однако есть предположения, что на самом деле в салоне было больше людей.