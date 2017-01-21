Песков напомнил о месте России в минских соглашениях

Достигнутые в феврале 2015 г. в Минске соглашения должны выполняться Киевом и «парнями в Донбассе», а Россия - вместе с Францией и Германией - выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта. Как передает ТАСС, это пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков напомнил в интервью BBC, которое выйдет в эфир в субботу вечером.

С реализацией минских соглашений Запад увязывает сохранение санкций, введенных против России. Недавно министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил в случае «видимого прогресса» в выполнении этих договоренностей обсудить возможность постепенной отмены санкций, сообщало российское агентство Sputnik. Курц отмечал, что его предложение не относится к санкциям, введенным за присоединение Крыма.

Киев настаивает, что для реализации минских соглашений в первую очередь Украина должна получить полный контроль за собственной границей. В Москве указывают, что в принятом плане этот пункт не является первоочередным, а до передачи контроля за границей на не подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей должны пройти местные выборы.