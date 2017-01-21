Песков напомнил, что Сноудену грозит смертная казнь

Бывший сотрудник американских спецслужб, находящийся в России, Эдвард Сноуден может быть выдан США по решению российских миграционных властей или лично президента Владимира Путина, но «он не игрушка, чтобы его передавать». Как передает ТАСС, это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал в интервью BBC, которое выйдет в эфир вечером в субботу. Его спросили, возможна ли выдача Сноудена Америке, если у России и США наладятся отношения после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

«Эдвард Сноуден является человеком, которому грозит смертная казнь в США, поскольку это одна из немногих стран, которая ее применяет. Это решение, которое может быть принято нашими миграционными властями или президентом Путиным. Я не знаю, но он не игрушка, чтобы его передавать», - сказал Песков.

Сноуден скачал засекреченные документы о программах слежения Агентства национальной безопасности за гражданами США и иностранцами, передал их СМИ и бежал из США. В Москве он оказался по пути в Эквадор, но в «Шереметьево» оказалось, что его паспорт аннулирован и он не может никуда вылететь. В России он получил вид на жительство.