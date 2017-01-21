Песков допустил причастность западных спецслужб к кибератакам на российские банки

Кибератаки на российские банки и правительственные сайты могли совершить иностранные спецслужбы, допускает пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Как передает «Прайм», он сказал это в интервью ВВС, которое выйдет в эфир в субботу вечером. «У нас также есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на наши банки и на наши официальные веб-сайты», - звучит цитата. Ранее о подготовке иностранными спецслужбами таких атак предупреждала ФСБ.

Главное управление Центробанка по Центральному федеральному округу 5 декабря разослало в банки письмо с советами по предотвращению кибератак. Несколькими днями ранее, 2 декабря, о такой угрозе предупредила ФСБ: по ее данным, на понедельник иностранные спецслужбы запланировали кибератаки на крупнейшие российские банки.

Администрация экс-президента США Барака Обамы подозревала российские спецслужбы в организации хакерских атак на серверы демократической партии во время президентской предвыборной кампании. Причастность России к этому взлому и публикации переписки демократов признал в итоге даже президент Дональд Трамп, который, впрочем, тут же раскритиковал оппонентов за недостаточные меры по защите информации.