Марин Ле Пен предсказала патриотическую весну в Европе

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен предсказала «пробуждение» сторонников ультраправых в Европе в 2017 г. вслед за пробуждением англосаксонского мира в 2016 г. Как пишет Le Figaro, она заявила это на съезде европейских ультраправых партий и противников политики по приему иммигрантов в Кобленце. В 2017 г. пройдут парламентские выборы в Германии и президентские - во Франции, опросы дают лидеру «Национального фронта» второе место в первом туре. По ее словам, нынешний год станет годом освобождения, годом «патриотической весны», и народы Европы сбросят «иго политкорректности» и отбросят «диктат либеральных элит». Ле Пен выразила уверенность, что на следующем этапе «пробуждения» ультраправые должны набирать большинство на каждых выборах.

Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс согласился, что если вчера появилась «новая Америка», сегодня появится «новая Европа» (цитаты ВВС).

Съезд проводит фракция Европарламента «Европа наций и свобод», цель которой - развал ЕС и еврозоны. Кроме Ле Пен и Вилдерса в нем участвуют лидер итальянской правопопулистской «Лиги Севера» Маттео Сальвини, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри. Как сообщает Deutsche Welle, одновременно в Кобленце проходит демонстрация против правого популизма, по подсчетам полиции, в ней участвуют 3000 человек, присоединился к протестующим председатель Социал-демократической партии Германии Зигмара Габриэль. На него попытались напасть левые демонстранты, антифа кричали ему «Вали отсюда», но вице-канцлера отбила полиция.