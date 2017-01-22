В Раду внесен законопроект об исключительности украинского языка

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

Авторами законопроекта являются 33 депутата парламента из разных фракций, говорится на сайте Рады. Документом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Кроме того, предложение затрагивает и сферу культуры: все мероприятия должны будут проводиться исключительно на украинском языке, так же как съемка фильмов и деятельность СМИ.

Наказание за нарушение одного из положений законопроекта предусматривает штраф в размере от $130 до $260 для граждан. До $200 предусматривается для официальных органов и бюджетных организаций и максимальный штраф - от $260 - для СМИ.

Также законом предусматривается отмена принятого в 2012 г. закона «Об основах государственной языковой политики», который предполагал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Этот закон после государственного переворота в 2014 г. Рада признала утратившим силу.

Ранее депутат от фракции «Народный фронт» Леонид Емец говорил о необходимости принять законы о государственном языке и языках национальных меньшинств, чтобы гарантировать их права, напоминает «РИА Новости».