В Польше грузовик армии США перевернулся и рассыпал снаряды

В Польше американский военный грузовик попал в ДТП, в результате которой из него высыпались танковые снаряды. Об этом сообщил в воскресенье, 22 января, Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает «Интерфакс», авария с грузовиком произошла вечером в субботу, 21 января, на национальной дороге № 27 около города Свидница в Любушском воеводстве. Из-за инцидента движение на дороге было заблокировано.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель попал в занос, потерял управление над автомобилем и вылетел с дороги.

ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Польши пишет, что двое американских солдат (водитель и пассажир) получили легкие ранения. Им была оказана медицинская помощь.