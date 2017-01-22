В Госдуме пока не видят причин пересматривать «закон Димы Яковлева»

В Госдуме пока не собираются пересматривать «закон Димы Яковлева». Обсуждение вопроса возможно, лишь когда федеральное правительство США решит проблему по недопущению подобных ситуаций с детьми, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пока на все наши вопросы и попытки разобраться нас отправляли к законодательству США», - объяснил спикер.

Вопрос можно будет обсуждать, только когда мы увидим изменения, отметил Володин. За время действия закона количество детских учреждений в России сократилось со 119 000 до 60, добавил спикер.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать диалог с США о возможности отмены «закона Димы Яковлева» в том случае, если американские власти предоставят гарантии безопасности для усыновленных российских детей. По ее словам, закон не является для российских властей «самоцелью», но запрет может быть снят в том случае, если США пообещают, что здоровье, жизнь и права наших детей будут гарантированы в США.