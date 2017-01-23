Масштабы военного строительства достигли уровня послевоенного времени – Минобороны

Замглавы Минобороны Тимур Иванов сравнил масштабы военного строительства с послевоенным периодом.

«Одновременно строится более 2000 объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы», – рассказал Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, объемы работ колоссальны и работы ведутся от Калининграда до Курил. Иванов отметил, что в Вилючинске к приходу первых «Бореев» сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636. «Завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад "Искандер-М" в ЮВО. Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами "Ярс", закончено обустройство ракетной бригады в Шуе. Продолжаются работы в Арктической зоне», – добавил Иванов.