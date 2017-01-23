Мизулина решила выйти из партии

Сенатор Елена Мизулина решила выйти из партии «Справедливая Россия». Она сообщила на официальном сайте, что подала соответствующее заявление в региональное отделение партии. Причину она не назвала.

Мизулина состояла в «Справедливой России» с 2007 г.

До 1991 г. Мизулина состояла в КПСС. В 1993 г. она была избрана в Совет Федерации от блока «Выбор России», в 1995 г. она вошла в объединение партии «Яблоко» и движение «Реформы – новый курс», а затем избиралась в Думу от «Яблока». В 2001 г. она перешла из «Яблока» в «Союз правых сил», а затем перешла в «Справедливую Россию».