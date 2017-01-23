Корабли Тихоокеанского флота проводят в Японии совместные учения

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России с японскими силами самообороны в понедельник проводят совместные учения в Японии близ порта Майдзуру, к северу от Киото. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Токио.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома» ТОФа прибыли в Японию 21 января.

С японской стороны в маневрах задействованы эсминец-вертолетоносец «Хюга» и корабль обеспечения «Хиути».

В российском посольстве отметили, что погодные условия в районе учений сейчас не очень благоприятные. «Сейчас в заливе Вакаса идут совместные маневры и учения по связи, и, если погода позволит, будут проведены также учения и по поиску и спасению», – говорится в сообщении.

Японские корабли были приглашены с ответным визитом во Владивосток, однако сроки визита еще не известны.

Во время визита состоялась встреча моряков с мэром города Майдзуру Рёдзо Татами, состоялись взаимные посещения кораблей, а также спортивные игры между российскими и японскими участниками маневров – они, в частности, играли в волейбол и состязались в перетягивании каната.