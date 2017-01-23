Бывший куратор Госдумы может возглавить Красногорский район – «Газета.Ru»

Бывший замруководителя управления внутренней политики администрации президента Радий Хабиров может возглавить Красногорский район Подмосковья, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что Хабиров, который в Кремле курировал Госдуму, собирается занять должность в Московской области. Источник, информированный о ситуации в регионе, сказал, что губернатор Андрей Воробьев хотел бы поставить Хабирова во главе Красногорского городского округа. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова подтвердила, что кандидатура Хабирова рассматривается на должность руководителя «одного из ключевых городских округов» области.

Хабиров начал работать в администрации президента в 2008 г., возглавив департамент по взаимодействию с федеральным собранием и политическими партиями. Он перешел на работу в Кремль по приглашению тогдашнего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова, оставив должность главы администрации президента Башкирии после конфликта с влиятельным Муртазой Рахимовым. В 2004 и 2008 гг. возглавлял в Башкирии избирательные штабы тогда кандидатов в президенты Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

С 2009 г. Хабиров был замначальника УВП, в чьи должностные полномочия помимо Думы, Совета Федерации и политических партий входило взаимодействие с Советом по правам человека при президенте, Общественной палатой, общественными организациями. После возвращения в должность президента Владимира Путина в 2012 г. место Суркова, перейдя из Белого дома, занял Вячеслав Володин, который постепенно провел практически полную замену руководящих сотрудников управления, но Хабиров сумел не только сохранить свою должность, но и нормальные отношения с Володиным и начальником УВП Татьяной Вороновой. Тем не менее спустя два года его полномочия были урезаны. В середине 2014 – начале 2015 г. часть его функций, в частности взаимодействие с Общественной палатой и распределение грантов для НКО, была передана в сферу ответственности созданного в 2012 г. управления по общественным проектам, которое возглавил выходец из УВП Павел Зенькович. Еще более значительный участок работы – кураторство политических партий – был передан другому замначальника УВП, выходцу из «Молодой гвардии «Единой России» Тимуру Прокопенко.

В отставку из Кремля он ушел в сентябре 2016 г. по собственному желанию.