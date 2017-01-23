СКР возбудил дело в отношении пяти связанных с "Правым сектором" россиян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пятерых граждан России, причастных к деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дела возбуждены в отношении: Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней).

По данным следствия, все пятеро россиян поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В разное время они покинули Россию и направились на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».

По данным СКР, Чудинов выполнял обязанности заместителя командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраев бойца названного подразделения. Они принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами «Правого сектора» и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В сети Интернет они вели пропаганду идеологии «Правого сектора»». - говорится в сообщении ведомства.