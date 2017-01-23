Путин посетит Будапешт 2 февраля

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию намечен на 2 февраля.

«Наша сегодняшняя встреча станет важным этапом подготовки двустороннего саммита, который состоится в начале февраля», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве.

Со своей стороны Сийярто отметил, что в Будапеште «с нетерпением ждут визита президента России, который намечен на 2 февраля».

19 января пресс-секретарь российского лидера заявил, что в планах президента Владимира Путина на февраль есть визит в Венгрию. «Да. Такой визит готовится», – сказал Дмитрий Песков «Интерфаксу».

Европейские СМИ со ссылкой на правительство Венгрии ранее сообщали, что в ходе поездки российский лидер, в частности, встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.